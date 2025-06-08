Торговался неделю: раскрыты подробности возвращения Михаила Ефремова к съемкам в кино

Актер Михаил Ефремов после освобождения из колонии, где он отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом, недолго оставался без работы. Практически сразу артист получил предложение сняться в фильме, однако неделю торговался и требовал увеличить гонорар.

Как пишет Telegram-канал Mash, изначально актеру было предложено 6 миллионов рублей, из которых предоплата составляла 1 миллион рублей. 61-летний Ефремов рассчитывал получить больше денег, так как, по его мнению, роль главная и долгожданная для зрителей. В итоге ему удалось увеличить гонорар до 13 миллионов рублей и подписать контракт.

Предварительно, съемки начнутся в конце августа и продлятся до октября-ноября 2025 года. Ефремову пообещали личного водителя с охраной, диетическую еду и никакого алкоголя.

Напомним, артист вышел из белгородской колонии 9 апреля и уже два месяца находится на свободе. Ефремов в 2020 году был приговорен к 7,5 года лишения свободы. 24 марта 2025 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Ранее сообщалось, что перед выходом по УДО Ефремов обещал больше не садиться за руль и сдержал слово. В Сети появились кадры с артистом из общественного транспорта.