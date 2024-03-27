Филипп Киркоров обратился к россиянам словами Пугачевой после теракта в «Крокусе»

Филипп Киркоров обратился к россиянам словами Аллы Пугачевой после теракта в «Крокусе». Об этом сообщает Утро.ру.

Филипп Киркоров выступил в прямом эфире, посвященном погибшим при теракте. Артист начал выступление с песен «Нюрнберг» и «Летите, летите, белые птицы». По словам Филиппа, в сложившейся обстановке он, как артист, может только петь о добре и вере в будущее.

«В нашей стране произошла большая трагедия. Но жизнь продолжается. Помянем тех, кого с нами нет, и будем думать о живых», — заявил Киркоров.

Отметим, что последняя фраза Филиппа — слова из композиции Аллы Пугачевой «Скупимся на любовь». Впервые она прозвучала в 1983 году в программе «Монологи певицы». В последний раз Пугачева ее исполняла в 2008 году.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, как изменилась жизнь Филиппа Киркорова после участия в вечеринке Насти Ивлеевой. Подробности смотрите в этом материале.

Также сообщалось о том, что певицу Аллу Пугачеву собираются признать иноагентом.