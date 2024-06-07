Филипп Киркоров намерен перевести детям Донбасса 10 млн, отсуженных у Успенской

Филипп Киркоров намерен перевести детям Донбасса 10 млн, отсуженных у Любови Успенской. Об этом сообщает Kp.ru.

Киркоров и Успенская поругались в 2023 году после того, как певица назвала его «фейком». Филипп подал иск к певице на 10 млн рублей. 6 июня 2024 года в Замоскворецком суде состоялось второе слушание по этому делу. Процесс был перенесен на 24 июня в надежде, что стороны смогут помириться. Адвокат Филиппа Киркорова не исключает такой исход. При этом он заявил, что певец ждет извинений от Успенской.

«Успенская произнесла слова, которые… В общем, мы все ответственны за наши слова и поступки. Успенская сказала, что он всегда врет, что он фейк, женоненавистник. Ну, пусть она докажет», — высказался адвокат.

Как выяснилось, Киркоров уже решил, куда потратит деньги в случае победы над Успенской. Он переведет 10 млн в помощь детям Донбасса.

«Ему, конечно, эти деньги не нужны», — резюмировал адвокат.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин объяснил, почему Киркоров стал целью №1 после «голой вечеринки». Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Пелагея разозлилась на организаторов ПМЭФ, представивших ее под фамилией Ивана Телегина.