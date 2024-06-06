Опорочил звание народного артиста: почему Киркоров пострадал сильнее всего из-за «голой» вечеринки

После «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой, которая прошла в конце декабря, разразился скандал. Многие звезды, побывавшие на мероприятии, столкнулись с критикой и «отменой» на телевидении.

Наибольший удар ощутил на себе Филипп Киркоров. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин объяснил, почему король поп-эстрады стал для общественников целью № 1.

Киркоров имеет звание народного артиста России, а это накладывает на него определенные обязательства, пояснил Бородин в разговоре с ИА Регнум. Он уточнил, что певца воспринимают как символ, который несет народу культуру своей страны. Посещение «голой» вечеринки не имеет ничего общего с России, зато является пропагандой западной культуры, говорит общественник.

Как пояснил Бородин, ФПБК создавался с целью показать всем, что значит реальная борьба с коррупцией. Также организация противодействует западному влиянию на российское общество.

«Мы всего лишь делаем всё, для того чтобы всю эту западную культуру отсюда искоренить», — рассказал глава организации.

Напомним, «голая» вечеринка Насти Ивлеевой прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» и вызвала широкий общественный резонанс. Знаменитостей, которые пришли туда в качестве гостей, позже начали «вырезать» из телепрограмм.

Ранее Виталий Бородин отреагировал на выступление артистки Ольги Бузовой в Уфе на Дне защиты детей, которое вызвало споры в Сети. Телеведущую раскритиковали за выход на сцену в боди и длинных сапогах.