Филипп Киркоров похвастался плоским животом и заявил, что похудел на 6 размеров

Певец Филипп Киркоров посетил премьерный показ фильма «Легенда о самбо» в Москве и похвастался постройневшей фигурой после пластической операции, проведенной скандальным врачом Тимуром Хайдаровым.

«Смотрите – сейчас 44-й размер. А раньше был 56-й» — приводит Газета.Ru слова артиста, адресованные журналистам.

После этого Киркоров распахнул пиджак и продемонстрировал свой плоский живот. Он также заверил представителей СМИ, что будет поддерживать свою новую форму и даже постарается в ближайшем будущем освоить какой-нибудь вид спорта.

«Раньше я только на сцене занимался танцами и хореографией, минувший год занимаюсь фитнесом», — отметил Киркоров.

Во время презентации постройневшего тела рядом с музыкантом находился Тимур Хайдаров. Он не вмешивался в монолог Киркорова и предпочитал не привлекать к себе лишнего внимания.

В марте 2023 года Киркоров сделал несколько пластических операций на животе. Хирурги провели певцу коррекцию позвоночника и сформировали пресс с помощью специального аппарата. Кроме того, музыкант сделал подтяжку лица, чтобы выглядеть моложе. После пластики Киркоров неоднократно называл Хайдарова художником, а себя — его лучшим созданием.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров вместе с поющей телеведущей Ольгой Бузовой принимал участие в съемках нового шоу «Сокровища императора» в Китае. Артист поделился своими впечатлениями о коллеге и рассказал, почему у нее не складывается личная жизнь.