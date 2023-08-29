Фигуристы не сдержали слез, увидев первый выход на лед Костомарова после болезни

Фигуристы не сдержали слез, увидев первый выход на лед Романа Костомарова после болезни. Об этом сообщает издание RT.

В конце августа 2023 года Роман триумфально вернулся на лед после болезни. В борьбе с недугом спортсмен потерял конечности, однако это не помешало ему вновь выйти к публике и порадовать ее трогательным номером. По информации источника, зал восторженно отреагировал на выступление Костомарова. Как выяснилось, коллеги Романа были солидарны со зрителями.

В Сети появились кадры, на которых видно, что фигуристы смотрят на номер Костомарова со слезами на глазах. Максим Маринин признался: он «рыдал за кулисами, когда увидел, как Рома возвращается на лед». По словам фигуриста, ему трудно представить, с чем столкнулись Оксана Домнина и ее супруг. Вот почему он восхищен мужеством звездной пары, которая смогла не только победить недуг, но и вернуться к выступлениям.

«После выступления на шоу я был эмоционально опустошен», — резюмировал Максим.

Ранее психолог Гуля Галеева заявила, что возвращение на лед опасно для Костомарова депрессией. Подробности смотрите в этой статье.

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