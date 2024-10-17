Фигуристка Юлия Липницкая родила второго ребенка, пока ее муж служит в армии

Фигуристка Юлия Липницкая родила второго ребенка. Портал «Спорт-экспресс» сообщил, что, по данным источников, малыш появился на свет несколько недель назад.

После ухода из большого спорта Юлия начала вести непубличный образ жизни. Она вышла замуж за фигуриста Владислава Тарасенко, с которым вместе тренировалась. А четыре года назад она впервые стала мамой – у нее родилась дочь Каталина.

Вторую беременность Липницкая скрывала. Источники рассказали, что бывшая спортсменка стала мамой мальчика. Однако пока неизвестно, как именно она назвала сына. Вероятно, Юлия поделится подробностями с поклонниками позже.

Напомним, что сейчас за детьми Юлия присматривает сама, так как ее муж Владислав служит в армии. Неизвестно, является ли он отцом ее второго ребенка.

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