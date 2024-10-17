43-летний актер Стас Ярушин тайно стал отцом в третий раз. Об этом сообщает StarHit.

В Москве состоялся гала-ужин музыкальной премии «Виктория», во время которой актер поделился новостью о пополнении в семье. Две недели назад у Ярушина родилась дочь.

Напомним, что Стас встретил возлюбленную на съемочной площадке. В 2012 году у пары родилась дочь Стефания, а в 2014 — сын Ярослав.

Напомним, 2 года назад Стас едва не расстался с женой из-за пристрастия к алкоголю. Актер признавался, что ради семьи взял себя в руки и завязал со спиртным.

Ранее песня Стаса Ярушина прошла отборочный тур премии «Грэмми». Подробности читайте в этой новости.

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