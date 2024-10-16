Экс-муж Ксении Бородиной Курбан Омаров раскрыл пол будущего ребенка

Бизнесмен Курбан Омаров и его молодая жена Валерия устроили гендерную вечеринку и узнали пол будущего ребенка. Оказалось, что у пары родится сын.

В отличие от многих звезд, супруги не захотели устраивать большой праздник, чтобы узнать, кто у них появится на свет. Вместо этого они заказали домой небольшой тортик и сами разрезами его на камеру. Внутри была синяя начинка, означающая, что у них будет мальчик.

«Руки трясутся, ладошки потеют… Сынок, мы с папой очень ждем тебя!» - отметила Валерия в блоге.

К слову, это не первый сын у Омарова. Первенца ему родила Алла Воденко. Мальчика назвали Омаром. А в браке с Ксенией Бородиной у бизнесмена появилась на свет дочь Теона. Со старшим ребенком Курбан старается видеться как можно чаще, а вот с наследницей проводит не так много времени. Поклонники считают, что встречам препятствует телеведущая, но сама она это отрицает.

Напомним, что Бородина и Омаров плохо расстались. Экс-звезда «Дома-2» обвинила бывшего мужа в изменах. Она признавалась, что знала о неверности, но предпочитала молчать, чтобы беречь семью.

Ранее Курбан Омаров вывел в свет жену на последних сроках беременности.