40-летняя актриса Дарья Мороз рассказала об ожидании рождения мальчика

40-летняя актриса Дарья Мороз рассказала, как она попала в кино. Знаменитость поделилась откровением с порталом «Утро.ру».

В беседе с журналистами Дарья вспомнила о первой роли в кино. Мороз появилась на экранах в 1984 году в фильме «Милый, дорогой, единственный». Юной актрисе было всего 2 месяца. Как оказалось, участие в съемках было запланировано еще до ее рождения.

Режиссер фильма сообщила ее беременной маме Марии Левтовой, что новорожденный ребенок должен появиться в кадре. Динара Асанова была убеждена, что актриса носит под сердцем девочку. Однако сама Мария придерживалась иного мнения.

«Режиссер сказала беременной мною маме, что когда девочка появится на свет, то снимется в фильме. На что мама ответила: «Это невозможно, потому что будет мальчик»», — поделилась воспоминаниями Мороз.

В итоге Динара оказалась права: в звездной семье родилась девочка по имени Даша. Спустя два месяца после рождения она появилась в кино с небольшой ролью. Ее попросили «усмехнуться и показать язык».

«Так я и стала артисткой», — резюмировала Дарья.

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