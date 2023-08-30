Петр Чернышев заработал на лечение тяжелобольной Заворотнюк 1,5 миллиона рублей

В окружении фигуриста Петра Чернышева опровергли сообщения о его банкротстве и заявили, что он по-прежнему много зарабатывает и может позволить себе обеспечивать семью и лечение тяжелобольной жены. Как оказалось, спортсмен получает деньги не только с шоу своей коллеги Татьяны Навки, но и с собственной школы фигурного катания.

По информации Телеграм-канала «Звездач», раньше этот бизнес Чернышева был убыточный. Однако в последнее время дела начали налаживаться. Так, за 2022 год выручка школы составила 62 миллиона рублей, а чистая прибыль 1,5 миллиона рублей. А если учитывать то, что довольно много Петр получает и за свои выступления, то вполне можно говорить о том, что с финансами у него все в порядке.

Более того, за спортсменом уже не числятся практически никакие долги. Единственное, что он не погасил – это штрафы за парковку. Напомним, что он не выплатил около 100 тысяч рублей.

А вот у его супруги Анастасии Заворотнюк все немного хуже. В начале августа стало известно, что налоговая заблокировала все денежные счета «прекрасной няни». А до этого ФНС внесли ее в «черный список».

Ранее появилось информация, как в последние четыре года живет актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком и не появляется на публике.