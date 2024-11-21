Актер Юра Борисов снялся с Педро Альмодоваром и Тильдой Суинтон на премии

Российский актер Юра Борисов снялся с режиссером Педро Альмодоваром и актрисой Тильдой Суинтон на премии Elle Women in Hollywood 2024. Снимки опубликовал зарубежный портал Elle.

Вся страна следит за успехами артиста, который покоряет Голливуд. Он посещает церемонии и общается с мировыми знаменитостями.

После съемок в фильме «Анора», Борисова все чаще видят на красных дорожках. Ему пророчат номинацию на премию «Оскар», а критики высказываются о его таланте.

Юра побывал на премии Women in Hollywood от журнала Elle и пообщался с коллегами. А на одном из фото он позировал рядом с режиссером Педро Альмодоваром («Женщины на грани нервного срыва», «Все о моей матери») и актрисой Тильдой Суинтон («Хроники Нарнии», «Доктор Стрэндж»).

Известно, что на данный момент Юра снимается в фильме «9 планета» с Ириной Старшенбаум. Но он находит время, чтобы посещать мероприятия и общаться с представителями прессы.

Ранее мы писали о том, что Юрий Борисов пообщался с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

Также стало известно о том, что актриса Тильда Суинтон заговорила о завершении карьеры. Она призналась, что на съемках фильма думала, что это будет ее последний проект. И недавно еще серьезнее задумалась на эту тему.