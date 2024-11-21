«Невероятно сильный человек»: Петр Чернышев поддержал желание Валиевой вернуться в спорт

Камила Валиева заявила, что собирается продолжить карьеру после окончания срока дисквалификации. Российский фигурист Петр Чернышев поддержал спортсменку и назвал ее человеком с невероятно сильным духом.

Вдовец Анастасии Заворотнюк уверен, что Валиевой нужно обязательно продолжить карьеру.

«По моим наблюдениям, Камила — невероятно сильный человек. И цель, которую она себе поставила, невероятно сложная. Но я думаю, терпение и труд все перетрут, время покажет», — цитирует Чернышева ТАСС.

По словам 53-летнего фигуриста, Валиеву поддерживает большое количество зрителей и друзей. Он заявил, что хочет, чтобы у спортсменки получилось осуществить задуманное.

Напомним, 1 ноября Камила Валиева вместе с другими известными фигуристами приняла участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе. 2.0», исполнив в постановке роль Одарки. Тогда же девушка заявила о намерении вернуться в спорт после истечения срока дисквалификации. Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Теперь спортсменка сможет вернуться к соревнованиям лишь в декабре 2025 года.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Камила Валиева хочет «привлечь внимание» возвращением.