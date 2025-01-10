Фигуристка Маргарита Дробязко восхитила поклонников первыми фото с дочкой. Спортсменка опубликовала семейные кадры в соцсети.

В конце 2024 года Маргарита впервые стала мамой. Фигуристка родила дочь и назвала ее Николиной. В личном блоге Дробязко показала кадры, сделанные во время выписки из роддома. Новорожденная малышка была одета в теплый свитер, белую шапочку и мило улыбалась от ласк родителей.

Увидев снимки, пользователи Сети пришли в восторг и поздравили спортсменку с долгожданным первенцем.

«Вы заслужили это счастье, которое не сравнится ни с чем. От всей души поздравляю вашу семью с этим волшебным событием, пусть доченька растет здоровой», — написали фолловеры.

Также к поздравлениям присоединилась Анна Семенович. Певица отметила сходство малышки с ее отцом.

«Ребята, я вас поздравляю! Малышка — копия Повка», — написала знаменитость.

Ранее фигуристка Маргарита Дробязко сообщила о легких родах в 53 года. Подробности читайте в этой новости.

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