Фигуристка Маргарита Дробязко сообщила о легких родах в 53 года. Об этом пишет StarHit.

В декабре 2024 года Маргарита Дробязко стала мамой — она родила первенца от супруга Повиласа Ванагаса. 53-летняя фигуристка уже в начале 2025 года вновь появилась на льду — ее пригласили в шоу Татьяны Навки.

По словам Дробязко, роды и последующая реабилитация прошли отлично.

«На лед я вернулась на восьмой день после родов. Не знаю, как так получилось, просто все было очень легко. Очень легко прошла беременность, очень легко прошло родоразрешение и очень быстро я восстановилась», — рассказала она.

Фигуристка заявила, что планировала сидеть вместе с ребенком на каникулах, но работа внесла свои коррективы. Теперь за малышом присматривает мать Повиласа.

Дробязко также поблагодарила Татьяну Навку, которая пригласила ее на работу еще до родов.

«Я работала до пяти с половиной месяцев благодаря Татьяне, она как-то верила в меня. И дала возможность делать это сколько, сколько я посчитаю возможным», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что дочь Навки и Пескова рассказала о трудностях подготовки к ледовому шоу.