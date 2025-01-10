Катерина Ковальчук впервые за долгое время показала маму: как выглядит новая теща Харламова

Актриса Катерина Ковальчук впервые за долгое время решила опубликовать в блоге фото мамы. Жена комика Гарика Харламова отвезла родительницу в горы, чтобы исполнить ее мечту.

В 2024 году резидент Comedy Club в третий раз женился. Он сделал предложение актрисе, с которой начал встречаться после развода с Кристиной Асмус. Незадолго до помолвки звезды объявили о расставании, но затем вновь сошлись и почти сразу отправились в ЗАГС.

Сейчас молодожены наслаждаются друг другом, а также проводят время с родными. В январе 2025 года Катерина отправилась на горнолыжный курорт вместе с мамой и рассказала об этом своим поклонникам. Она опубликовала фото женщины на заснеженном склоне.