НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 января 2025, 13:25
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Катерина Ковальчук впервые за долгое время показала маму: как выглядит новая теща Харламова

Жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук впервые за долгое время показала маму.
Катерина Ковальчук впервые за долгое время показала маму: как выглядит новая теща Харламова

© Starface.ru

Актриса Катерина Ковальчук впервые за долгое время решила опубликовать в блоге фото мамы. Жена комика Гарика Харламова отвезла родительницу в горы, чтобы исполнить ее мечту.

В 2024 году резидент Comedy Club в третий раз женился. Он сделал предложение актрисе, с которой начал встречаться после развода с Кристиной Асмус. Незадолго до помолвки звезды объявили о расставании, но затем вновь сошлись и почти сразу отправились в ЗАГС.

Сейчас молодожены наслаждаются друг другом, а также проводят время с родными. В январе 2025 года Катерина отправилась на горнолыжный курорт вместе с мамой и рассказала об этом своим поклонникам. Она опубликовала фото женщины на заснеженном склоне.

Катерина Ковальчук впервые за долгое время показала маму: как выглядит новая теща Харламова

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Вчера я исполнила мамину мечту. Она много лет очень хотела встать на горные лыжи! И мало того, что она встала, так еще и сразу проехала по трассе второй сложности среди остальных! Горжусь невероятно. Мама сказала, что это один из лучших дней в ее жизни», - сообщила Катерина.

Отметим, что Харламов и Ковальчук быстро поладили с мамами друг друга. Со свекровью актриса вообще является подругами.

Ранее мама Гарика Харламова рассказала о знакомстве с новой женой сына.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Гарик Харламов
Катерина Ковальчук
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