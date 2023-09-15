Фигуристка Камила Валиева потребовала от CAS вернуть ей золото чемпионата России. Об этом сообщает издание Sports.ru.

Перед Олимпиадой 2022 года Камила выиграла отборочный чемпионат России. Однако после того, как в ее пробе обнаружили триметазидин, результаты были аннулированы. После их пересмотра золото первенства досталось Александре Трусовой.

Спустя время Валиева решила восстановить титул, ссылаясь на то, что допинговое нарушение не было доказано. Известно, что интересы чемпионки Европы в Спортивном арбитражном суде будет представлять французский специалист Матье Мезоннева. Об этом информирует Sport24 со ссылкой на пресс-релиз CAS.

Напомним, что из-за допинг-скандала Валиевой сборная России до сих пор не получила золотые медали, выигранные в Пекине-2022 во время командных соревнований.

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