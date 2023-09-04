Фигуристка Евгения Медведева рассекретила личность нового бойфренда

23-летняя фигуристка Евгения Медведева впервые прокомментировала слухи о романе с коллегой Дмитрием Чигиревым. Фанаты уже давно подозревали, что именно спортсмен является новым бойфрендом звезды катка, однако официально никаких подтверждений этому не было. Теперь же участница «Ледникового периода» решила, наконец, признаться – они вместе.

Медведева на протяжении уже долгого времени публиковала различные фото и видео романтического характера с таинственным молодым человеком. У поклонников практически не было сомнений в том, что сердце фигуристки украл Чигирев, но она все никак не хотела высказываться на этот счет. Недавно же Евгения стала гостьей вечернего шоу Павла Воли и смущенно подтвердила все догадки фанатов. К слову, сам молодой человек тоже был в этот момент в студии для поддержки своей возлюбленной.

Отметим, что все сомнения по поводу нового романа Медведевой отпали после того, как она показала видео, снятое на Мальдивах, на котором мило обнималась и целовалась со своим бойфрендом. И хоть он в основном не показывал лица, по отдельным деталям внешности пользователи сразу узнали коллегу фигуристки.

Для многих новость о том, что Евгения вступила в романтические отношения, стала радостной. Однако нашлись и те, кто разочаровался, ведь надеялись на примирение спортсменки с блогером Даней Милохиным. Напомним, что долгое время им приписывали роман, но официально они его так и не подтвердили. А после скандала с Первым каналом тиктокер и вовсе улетел из страны, разорвав общение с Медведевой.

Ранее появилась информация, что Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае.