Фигуристка Маргарита Дробязко сообщила, что не откажется от РФ ради сохранения паспорта Литвы. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на личный блог знаменитости.

На днях МВД Литвы рекомендовало президенту страны лишить спортсменку гражданства. В соцсети Дробязко отреагировала на подобное заявление.

По словам фигуристки, политики не смогут вычеркнуть из истории Литвы ее спортивные достижения и любовь поклонников. При этом Маргарита отметила, что не намерена отказываться от России ради сохранения паспорта Литвы.

«Если мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство», — высказалась Дробязко.

Напомним, что фигуристка родилась в Москве. В 1993 году она получила литовское гражданство и вместе с супругом начала представлять эту страну на спортивной арене. Пара стала многократным чемпионом Литвы.

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