Фигуристка Евгения Медведева пожаловалась, что ее называют девушкой Дани Милохина. Спортсменка поделилась откровением в эфире шоу «БеС Комментариев».

В эфире шоу Евгения рассказала об отношении к известной соцсети. По словам фигуристки, для нее стало ударом, что популярность пришла не после спортивных побед, а коротких роликов в Сети. Более того, Медведеву злит, что ее узнают не как победительницу чемпионатов мира, а как девушку Дани Милохина.

«Я, между прочим, два раза чемпионат мира по фигурному катанию выиграла, и у меня не было такой популярности», — заявила спортсменка.

Напомним, что Медведева и Милохин познакомились на съемках «Ледникового периода». Молодые люди катались в паре и считались перспективными участниками проекта.

Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала , что пережила несколько волн хейта. Подробности смотрите в этой новости.

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