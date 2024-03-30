«Развлечение для психики»: Евгения Медведева рассказала о своей реакции на хейт в ее адрес

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес. Спортсменка рассказала, как справилась с хейтом.

Медведева призналась, что успешно прожила эти волны хейта. Большее влияние на нее оказали различные статьи.

«Высказывания тренеров, которых было мало, но они были. А всё, что в комментариях творится — это просто развлечение для психики», — рассказала 24-летняя фигуристка в интервью для Youtube-канала «Несладкий бизнес».

Евгения Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх в 2018 году. Она является двухкратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию. В 2021 году она завершила спортивную карьеру из-за травмы спины.

Фигуристка принимала участие в шоу «Ледниковый период», где выступала в паре с Даней Милохиным. Сейчас девушка ведет YouTube-канал и выпустила собственную линию одежды.

Спортсменку неоднократно критиковали. В частности, с волной хейта она столкнулась, когда ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру.

Напомним, Евгения Медведева призналась, что получает деньги не только от фигурного катания, но и от рекламы.