«Фигура какая стала»: Анфиса Чехова вышла в свет в платье с прозрачными вставками
© Starface.ru
Телеведущая Анфиса Чехова вышла в свет в платье с прозрачными вставками. Знаменитость поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.
Анфиса Чехова стала ведущей премии «Люди года 2024». Она вышла в свет в ярком образе, отдав предпочтение черному платью с прозрачными вставками. Ее наряд дополнили босоножки, длинные серьги и макияж с акцентом на глаза.
К слову, пользователи Сети с восторгом отреагировали на образ Чеховой, отметив стройную фигуру.
«Фигура какая стала. Фантастически хороша. Глаз не отвести, какая вы огненная», — написали подписчики.
Ранее певица Анна Нетребко и актриса Анфиса Чехова вышли в свет в одинаковых платьях. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что уехавший в США Андрей Бурковский снялся в сериале «Москва слезам не верит».