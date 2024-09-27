НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 сентября 2024, 11:56
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«Фигура какая стала»: Анфиса Чехова вышла в свет в платье с прозрачными вставками

Телеведущая Анфиса Чехова вышла в свет в платье с прозрачными вставками.
«Фигура какая стала»: Анфиса Чехова вышла в свет в платье с прозрачными вставками

© Starface.ru

Телеведущая Анфиса Чехова вышла в свет в платье с прозрачными вставками. Знаменитость поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.

Анфиса Чехова стала ведущей премии «Люди года 2024». Она вышла в свет в ярком образе, отдав предпочтение черному платью с прозрачными вставками. Ее наряд дополнили босоножки, длинные серьги и макияж с акцентом на глаза.

К слову, пользователи Сети с восторгом отреагировали на образ Чеховой, отметив стройную фигуру.

«Фигура какая стала»: Анфиса Чехова вышла в свет в платье с прозрачными вставками

© Скриншот видео, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Фигура какая стала. Фантастически хороша. Глаз не отвести, какая вы огненная», — написали подписчики.

Ранее певица Анна Нетребко и актриса Анфиса Чехова вышли в свет в одинаковых платьях. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что уехавший в США Андрей Бурковский снялся в сериале «Москва слезам не верит».

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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