«Фигура какая стала»: Анфиса Чехова вышла в свет в платье с прозрачными вставками

Телеведущая Анфиса Чехова вышла в свет в платье с прозрачными вставками. Знаменитость поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.

Анфиса Чехова стала ведущей премии «Люди года 2024». Она вышла в свет в ярком образе, отдав предпочтение черному платью с прозрачными вставками. Ее наряд дополнили босоножки, длинные серьги и макияж с акцентом на глаза.

К слову, пользователи Сети с восторгом отреагировали на образ Чеховой, отметив стройную фигуру.