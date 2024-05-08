Фестиваль сменил название после новостей о концерте Канье Уэста в России

Организаторы фестиваля ATLANTA SUMMER FESTIVAL решили сменить название ради отсылки к американскому рэперу Канье Уэсту, который, возможно посетит Москву с концертом. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу МТС Live.

Теперь фестиваль называется ATLANTA SUMMER WEST'IVAL. На фоне слухов о возможном приезде исполнителя в Россию организаторы приняли решение порадовать поклонников зарубежного рэпа и музыкальной культуры забавной отсылкой к Уэсту в названии. Кроме того, стал доступен специальный скидочный промокод для желающих приобрести билеты. Выступление американца не ожидается на мероприятии, однако перед зрителями выступят Friendly Thug 52, Alblak, Hugo Loud и Yungway.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Канье Уэст выступит с концертом в Москве. Выступление, по информации источника, запланировано в «Лужниках» в день рождения артиста — 8 июня. Вместе с Канье в Россию прилетит его супруга Бьянка Цензори.

Позднее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг информацию о приезде Канье Уэста в Россию.