Раскрыта причина ухода Федора Бондарчука из совета директоров «Ленфильма»

Режиссер Федор Бондарчук покинул совет директоров киностудии «Ленфильм» в декабре 2024 года.

По данным РИА Новости, это было решение самого Бондарчука, его просьбу удовлетворила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Как сообщила агентству представитель Бондарчука, решение об уходе связано с высокой занятостью в его основной деятельности. Режиссер также является основателем арт-студии Art Pictures и генеральным продюсером «НМГ Студии».

Федор Бондарчук занимал пост председателя совета директоров «Ленфильм» с октября 2012 года. За годы его руководства киностудия была значительно модернизирована. За последние четыре года было выпущено более 25 фильмов и реализовано свыше десяти выставочных проектов.

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