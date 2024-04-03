Бывшая жена Федора Бондарчука вышла в свет с сумкой за миллионы рублей

Известная телеведущая и модель Светлана Бондарчук вышла в свет с сумкой Hermes Birkin за миллионы рублей. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

Стоимость сумки бывшей супруги режиссера Федора Бондарчука начинается от 1,5 миллиона рублей и может достигать десятков миллионов рублей в зависимости от модели. На снимках знаменитость появилась в кожаном костюме, состоящем из юбки и жакета. Бондарчук дополнила образ серым свитером, разноцветным платком и солнцезащитными очками.

В качестве обуви телеведущая предпочла черные босоножки на шпильке.

Напомним, с августа 2022 года Светлана Бондарчук состоит в браке с продюсером Сергеем Харченко. Летом минувшего года телеведущая и ее избранник сообщили о пополнении в семье. Звезда разместила в микроблоге фотографию с маленьким сыном.

У Светланы также есть двое взрослых детей от Федора Бондарчука: сын Сергей 1991 года рождения и дочь Варвара, родившаяся в 1999 году.

Ранее стало известно, что Светлана Бондарчук подала в суд на бывшего мужа, переставшего выплачивать деньги.