«Я как отлетел к стенке»: почему Бондарчук боится Хабенского

Режиссер Федор Бондарчук заявил, что боится актера Константина Хабенского. Он пообщался с журналистами во время встречи с актерами и создателями фильма «Сто лет тому вперед» в павильоне «Россия» на ВДНХ.

Молодые артисты признались, что побаивались Константина Хабенского. Бондарчук неожиданно согласился с ними и рассказал, что думает по поводу коллеги.

«Константин Юрьевич – это памятник. Я вас понимаю. Я его сам боюсь. Он в обертонах, загадочный, он знает об этом. Он знает, когда приходит на площадку, что многие робеют в его присутствии», – поделился Федор.

Кроме того, звезда вспомнил случай, связанный с Константином. Это произошло много лет назад во время съемок фильма «В движении». Тогда Бондарчук был продюсером, а режиссером стал Филипп Янковский. Хабенский играл «собирательный образ поколения». У них с Федором была сцена борьбы.

«Ну, Костя… субтильный, смешной, рефлексирующий. Я говорю: «Я его сейчас съем!» – рассказал Бондарчук.

Звезда признается, что тогда был совсем неопытным артистом, а у Константина за спиной был целый багаж ролей.

«Мы подготовились, начали, скрутились и… меня как вышибло его энергией! Я как отлетел к стенке от Хабенского!» – цитирует Федора aif.ru.

Он подчеркнул, что увидел в Хабенском «то, чего просто не ожидаешь».

Ранее Константин Хабенский объяснил, почему актеры должны получать образование.