Федор Бондарчук не сводил глаз с жены, пришедшей на премьеру в костюме-тройке

Режиссер Федор Бондарчук появился на премьере фильма «Повелитель ветра» вместе с супругой Паулиной Андреевой. Он не сводил с актрисы глаз и казалось, что вот-вот поцелует жену на публике.

На это обратило внимание издание Woman.ru.

Андреева была одета в костюм-тройку - брюки, жилетку и пиджак, а также туфли на невысоком каблуке с тупым носом. Из украшений на актрисе был тонкий золотой браслет.

Пара крепко держалась за руки.

В фильме, премьера которого состоялась в кинотеатре «Октябрь», Бондарчук сыграл роль путешественника Федора Конюхова.

Несколько дней назад Бондарчук посетил презентацию в Москве. Он был без супруги и выглядел заметно похудевшим.

До этого сообщалось, что на киношколу Бондарчука подали в суд. Организация должна оплатить долги по коммунальным услугам, которые составили более 420 тыс. рублей. Суд рассмотрит дело в упрощенном порядке.