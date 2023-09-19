На компанию Бондарчука подали в суд: актеру придется заплатить 420 тысяч

«Московская объединенная энергетическая компания» подала иск в суд на киношколу Бондарчука. От актера требуют погасить долги по коммунальным услугам в размере 420 тысяч 95 рублей и 79 копеек. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В 2016-м Федор Бондарчук решил учредить школу кино и телевидения в честь отца Сергея Бондарчука. В 2022 году выручка составила 127 миллионов рублей, а прибыль – 6,5 миллиона. Предположительно, такая заметная разница в цифрах стала причиной появления финансовых проблем у организации.

Дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства, так как эта процедура осуществляется без заседаний и вызова истца и ответчика в суд.

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