Режиссер Федор Бондарчук появился сильно похудевшим на презентации в Москве

Режиссер Федор Бондарчук посетил презентацию Института развития Интернета в Москве. Он выглядел заметно похудевшим.

На внешность кинодеятеля обратило внимание издание StarHit.

Презентация прошла 21 сентября. На ней были представлены более ста проектов, которые выйдут в 2023-2024 годах. Среди них – сериалы, образовательные программы, блогерские шоу и т.д.

На презентации присутствовали режиссеры Алексей Учитель, Джаник Файзиев, Анна Матисон и другие. Были приглашены блогеры и артисты: Игорь Верник, Стася Милославская, Ирина Пегова, Юлия Меньшова и другие.

Ранее сообщалось, что на киношколу Бондарчука подали в суд. С нее требуют взыскать 420 тыс. рублей. Это долг по коммунальным услугам. Судебный процесс пройдет в упрощенном порядке – без вызова истца и ответчика.