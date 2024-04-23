ФНС занялась проверкой Клавы Коки, Ксении Собчак и Ромы из группы «Звери» из-за связи с Блиновской

Певица Клава Кока, журналистка Ксения Собчак и солист группы «Звери» Роман Билык столкнулись с проверкой ФНС из-за полученных от блогера Елены Блиновской денег. Ранее также сообщалось, что объясняться перед налоговой пришлось и телеведущему Ивану Урганту. Подробности передает Telegram-канал Mash.

Про данным источника, все четверо артистов были приглашены на праздник королевы марафонов. Собчак и Ургант были ведущими, а Кока и Билык исполнителями. За работу они получили гонорары, которые, как оказалось, были переведены из многочисленных счетов компаний, на которые Блиновская раздробила свой бизнес.

Всего на торжество Елена потратила около 119 миллионов рублей. Теперь, когда она находится под следствием, всем вип-гостям пришлось объясняться с налоговой. Артисты выдали ФНС внутреннюю документацию для проверки.

Напомним, что Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Сначала блогер находилась под домашним арестом, но за нарушение была переведена в СИЗО.

Ранее уехавший на СВО муж Елены Блиновской рассказал о попытках разорвать с ним контракт.