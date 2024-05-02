«Это чужая яйцеклетка»: Собчак раскрыла тайну рождения двойняшек Пугачевой и Галкина*

Журналистка Ксения Собчак доказала, что певица Алла Пугачева не является биологической матерью двойняшек Гарри и Лизы. Вместе со специалистами по ЭКО она разобралась, что на самом деле женщины, заморозившие яйцеклетки в позднем возрасте, не могут становиться мамами.

Напомним, что появление на свет младших детей Примадонны несколько лет назад вызвало немало споров. Многие не верили в то, что Алла Борисовна в почтенном возрасте смогла сама родить малышей. Тогда ее муж Максим Галкин*(Признан иноагнетом на территории РФ) выступил с официальным заявлением, в котором упомянул, что Пугачева заморозила яйцеклетки 11 лет назад, что и позволило им зачать наследников.

Однако, как выяснила Ксения Анатольевна, во всей этой истории есть несостыковки. Судя по словам шоумена, яйцеклетки Алла Борисовна заморозила в 53 года. Но, как заверили специалисты-репродуктологи, такие технологии появились гораздо позже.

В своем документальном фильме «ЭКО: дикие мифы и неудобная правда. Что творится в лаборатории с эмбрионами?» Собчак не стала называть имен звезд. Но многие зрители и так поняли, кого она имела в виду.

«Есть публичные случаи, не будем называть имена, когда женщина в 60 лет говорит, что «не сама родила, но яйцеклетка моя». <…> Но таких технологий не было. Поэтому, если вы видите взрослую женщину, это, значит, просто донорски подбирается сейчас, уже довольно точно, черты лица, но это чужая яйцеклетка», - заявила Собчак.

Ранее заявление о том, что Алла Пугачева не является матерью Гарри и Лизе, сделал депутат Роман Худяков.

*(Признан иноагентом на территории РФ)