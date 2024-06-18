«Фастфуд»: солист «Чайфа» раскритиковал написанную ИИ музыку

Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин заявил, что созданная искусственным интеллектом музыка не обладает эмоциональностью. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению музыканта, написанные нейросетью песни являются «фастфудом», к которому люди быстро привыкают.

«Результат искусственного интеллекта, получается, людям преподносится, это быстро, удобно. Люди к этому привыкают, к такому немножко «фастфуду». Скорее всего, и в искусстве такой фастфуд: «Да нормально, для кино пойдет такая музычка»», - поделился Шахрин.

Исполнитель отметил, что технологии ИИ могут успешно применять при создании саундтреков для кинолент. При этом подобная музыка будет сильно отличаться от композиций, написанных человеком. Он также назвал созданные ИИ треки «фоновой историей».

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