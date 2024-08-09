33-летняя блогерша Настя Ивлеева погасила долг перед налоговой в 3,7 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

2 августа 2024 года стало известно о новых долгах блогерши. Сумма задолженности составляла почти 4 млн рублей. Сообщалось, что Ивлеевой могут закрыть выезд из страны и заблокировать счет в банке. Как выяснилось, Настя погасила долг.

Отметим, что ни блогерша, ни ее представители не комментируют проблемы с налоговой.

Ранее Настя Ивлеева заявила, что ее «голая» вечеринка была стильнее Олимпиады в Париже. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 18-летнюю невесту Григория Лепса обокрали в Ницце. У девушки украли пакет с дорогой покупкой.