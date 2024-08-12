«Даже не стесняется»: Анну Семенович обвинили в отсутствии голоса после выступления без фонограммы

Певица Анна Семенович выступила без фонограммы и получила критику в свой адрес. Артистку обвинили в отсутствии голоса.

На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

«Аня, вы ж совсем петь не можете, вокал где?», «Какой неприятный голос. Самое страшное, что она даже не стесняется», - писали в Сети.

На последний комментарий Семенович отреагировала следующим образом: «Я не только не стесняюсь, но горжусь».

Ранее певица отдыхала с новым возлюбленным в Турции. Артистка призналась, что мужчина оплатил отдых. Также Семенович делилась, что когда находится рядом с ним, то не достает кошелек.

До этого исполнительница говорила: ее возлюбленный достойно зарабатывает, но он не олигарх. По признанию артистки, это для нее не главное – Семенович сама прекрасно зарабатывает и не нуждается в материальной поддержке.