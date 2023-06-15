Фанаты заподозрили певицу МакSим в беременности из-за видео с округлившимся животом

Певицу МакSим заподозрили в беременности после видео с округлившимся животом, снятым в ее школе искусств. Изменения в фигуре не скрыли ни свободная юбка, ни жакет.

Видео опубликовано в Telegram-канале артистки. На записи певица общается с малышами, слушает их игру на инструментах, а также рисует.

Одни фанаты обратили внимание на то, какая «милая» и «нежная» МакSим на видео. Другие смотрели на живот, который становится все заметнее.

«И все-таки беременна. И ножки стройные, и ручки, один живот торчит», - писали в комментариях. Некоторые спрашивали, можно ли поздравить с беременностью.

МакSим никак не комментировала слухи. О ее личной жизни тоже ничего не известно. Двух дочек певица воспитывает одна.

Весной 2023 года несколько концертов МакSим закончились скандалом: артистка еле стояла на ногах, был заметен выпирающий живот. Менеджер певицы Яна Богушевская опровергала слухи о беременности. Психиатр-нарколог объяснил большой живот у исполнительницы двумя возможными причинами.