Это не беременность: стремительно увеличивающийся живот у МакSим указывает на другую проблему

Стремительно увеличивающийся живот у певицы МакSим говорит о том, что ей нужно срочно сделать УЗИ брюшной полости. Об этом заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев. В беременности артистки он сомневается.

Специалист объяснил, что живот становится большим по двум причинам. У мужчин это обычно связано с образованием жира вокруг органов. Второй случай – цирроз печени: в такой ситуации имеет место асцитный живот. При данной проблеме в брюшной полости скапливается жидкость, которую удаляют только хирургическим путем.

Врач полагает, что у певицы развиваются серьезные нарушения: возможно, речь идет о неврологических и соматических проблемах. На это указывают пошатывание и заторможенность артистки на концертах. Казанцев заметил, что она ставит ноги шире плеч и пытается поймать равновесие. Такое бывает, если рецептурные препараты подобраны неверно или принимаются в неподходящей дозе.

«Если живот стремительно увеличивается, то нужно максимально быстро бежать на УЗИ, проверять состояние органов брюшной полости», — сказал врач, отметив, что необходимо комплексное обследование, так как проблемы и последствия могут быть разные.

Ранее мы писали о том, что МакSим застали в баре с кальяном и бутылкой.