«Прошу отнестись с пониманием»: менеджер МакSим раскрыла правду о беременности певицы

Уже не первый день о певице МакSим говорят во всех светских СМИ и Телеграм-каналах. После последнего концерта в Твери поклонники стали обсуждать изменения в фигуре артистки, а также ее состояние. Выступая, она еле стояла на ногах, а свободное легкое платье позволяло разглядеть округлившийся живот. Сама исполнительница заявила, что совместила работу с курсом лечебных процедур, поэтому ей было тяжело на сцене, но не все поклонники ей поверили. Одни обвинили ее в алкоголизме, а другие заподозрили в беременности.

Менеджер певицы Яна Богушевская заявила, что ни одна из этих версий не является правдивой. У МакSим действительно не все хорошо со здоровьем, именно поэтому она и была вынуждена отменить гастроли, но они никак не связаны с пристрастием к бутылке и ожиданием ребенка. А выпирающий живот, который увидели фанаты, - это лишь набранный вес.

«Марина не беременна. Как и любой человек, она может набрать вес, это жизнь. Поэтому прошу отнестись с пониманием и не множить различные версии», - заявила Богушевская.

Отметим, что пока команда певицы пытается оправдать ее провальные выступления уязвимым положением из-за лечения, журналисты засняли МакSим в одном из баров Москвы. Она сидела в заведении одна и курила кальян. При этом чуть позже ей принесли какой-то пакет из магазина с бутылкой, похожей на алкоголь. Видео, распространившееся в Сети, артистка еще никак не прокомментировала. А между тем, многие поклонники просят СМИ оставить ее в покое.