Фанаты 30-летнего Егора Крида извинились перед певцом на концерте в Астрахани. Об этом сообщает Super.ru.

Во время выступления Егор заметил, что одной поклоннице стало плохо. Артист приостановил концерт, чтобы оказать ей первую помощь. Однако вскоре Крид понял, что девушка захотела привлечь его внимание и находится в хорошем самочувствии. По информации источника, подобный случай оказался не единственным. Тогда певец предпринял «воспитательные меры», замолчав и отвернувшись от зала. Так длилось до тех пор, пока поклонники не извинились перед ним.

Как утверждает источник, зрители остались недовольны концертом Егора из-за его длительного молчания.

На данный момент артист не комментировал инцидент.

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