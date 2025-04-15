В Екатеринбурге отменили концерт Алсу: певица озвучила причину

Певица Алсу сообщила об отмене концерта в Екатеринбурге, который должен был состояться 18 апреля. В личном блоге артистка рассказала, что в срыве выступления виноваты организаторы.

Концерт Алсу планировался на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». Однако за несколько дней до него было объявлено о возврате денег за билеты. Певица вышла на связь с поклонниками и объяснила, почему не приедет на Урал.

«К сожалению, вынуждена сообщить, что концерт в Екатеринбурге 18 апреля не состоится по независящим от меня причинам. К сожалению, не были выполнены условия договора со стороны организатора. Верю в то, что все, что ни делается, все к лучшему», - сообщила артистка.

Напомним, что с прошлого года Алсу возобновила активную концертную деятельность. Дело в том, что она рассталась с бизнесменом Яном Абрамовым. После развода певица с головой ушла в работу, стала больше писать песен, посещать светские мероприятия и встречаться с поклонниками своего творчества.

Ранее Алсу призналась, что начала ходить на свидания после развода.