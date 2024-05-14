Евгения Медведева призналась в связи с сыном Ильи Авербуха

Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что у нее особая связь с сыном ее коллеги Ильи Авербуха. Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на YouTube.

«Признаюсь, я залипаю на фото и видео с Левиком. Я просто не могу. У нас с ним какая-то особая связь, особая любовь», - поделилась спортсменка.

Хореограф ледовых шоу признался, что мальчик, действительно, трогательно к ней относится.

«Он когда тебя видит, с ним что-то происходит», - подтвердил Авербух.

Напомним, 20 декабря 2020 года Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой. У супругов есть общий сын Лев, мальчик родился 14 августа 2021 года. В настоящий момент артистка ждет второго ребенка от фигуриста, который старше нее на 22 года.

Ранее Илья Авербух признался, что надеется дожить до 70 лет ради детей.

Также сообщалось, что Арзамасова и Авербух вместе с сыном улетели из России.