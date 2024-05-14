«До 70 лет мне теоретически реально протянуть»: Илья Авербух мечтает вырастить детей

50-летний фигурист Илья Авербух заявил, что надеется дожить до 70 лет ради детей. Напомним, что актриса Елизавета Арзамасова родила от спортсмена наследника и ждет от него еще одного ребенка. Также у мужчины есть старший сын, но он уже живет своей жизнью.

В эфире YouTube-шоу «Бес Комментариев» Авербух признался, что был счастлив от новости о беременности жены. Ради маленьких детей он хочет пожить подольше. Сейчас мужчине 50 лет.

«Тут оттягивать было нельзя, чтобы я успел человека поднять до 20 лет. До 70 лет мне теоретически реально протянуть, а там уже как бог даст. Мы ждем информацию, кто у нас», – поделился хореограф.

Фигурист дал понять, что для него нет огромного значения, какого пола будет ребенок. Но мужчина был бы рад, если бы это была девочка, так как у него уже есть двое сыновей.

«Конечно, опыта растить девочку у меня не было», — объяснил он.

Напомним, что свадьба звезды «Папиных дочек» и фигуриста стала шоком для общественности. Многие были удивлены, что пара с 22-летней разницей в возрасте решилась не только на отношения, но и на брак. В августе 2021 году у супругов родился сын, которому дали имя Лев.

От первого брака у Ильи есть сын Мартин от коллеги Ирины Лобачевой. На данный момент парню 20 лет. Два года назад он уехал от отца, чтобы жить самостоятельно. Они поддерживают отношения, а Мартин прекрасной общается с новой женой родителя.

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