Евгения Медведева остро высказалась в адрес бросившего ее Милохина и сравнила юношу с обезьяной

Осенью 2022 года на одном федеральном канале произошел крупный скандал. Дело в том, что Даня Милохин в разгаре съемок «Ледникового периода» заявил о своем уходе, тем самым подставив партнершу Евгению Медведеву. Пока сбежавший юноша наслаждался отдыхом в ОАЭ, судьба двукратной чемпионки мира на проекте была под вопросом. К счастью, ей смогли найти в сжатых сроках нового партнера, вместе с которым она дошла до финала шоу. Фигуристка почти не комментировала ситуацию, произошедшую с ней и Милохиным, однако Telegram-канал «А теперь внимание!» поделился новым фрагментом интервью девушки, в котором она высказала мнение на этот счет.

Евгения призналась, что у Дани был определенный талант к фигурному катанию: он с легкостью запоминал все движения и обладал хорошей координацией. Несмотря на это, его внезапный уход из «Ледникового периода» показал: незаменимых не существует.

«Очень способный парень. Ему показываешь движение, он его тут же как обезьяна повторяет. Надеюсь, Даня еще раз встанет на коньки», — сообщила Медведева.

Ранее Евгения высказалась о судьбе прооперированного Романа Костомарова. По словам спортсменки, вокруг Олимпийского чемпиона слишком много интриг и скандалов. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой таролог Кувыкина рассказала, когда и при каком условии Даня Милохин вернется в Россию. Напомним, осенью 2022 года юноша со скандалом покинул нашу страну. Из-за подобного поступка многие рекламодатели разорвали с ним сотрудничество. Теперь он остался за границей без средств на существование.