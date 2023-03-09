«Помогут родные и продюсеры»: когда и при каком условии обнищавший Милохин вернется в Россию

В последнее время все внимание публики приковано к судьбе Дани Милохина. Дело в том, что осенью 2022 года юноша со скандалом покинул территорию РФ, внезапно заявив об уходе из «Ледникового периода». Свое решение молодой человек объяснил усталостью, избавляться от которой он решил на отдыхе в Дубае, но на этом провокационные поступки Милохина не закончились. Так, Даня записал песню, в которой оставил гневные комментарии в адрес соотечественников и федерального канала. Все это привело к тому, что рекламодатели разорвали рабочий контракт с юношей, а сам он остался без средств на существование в чужой стране. В беседе с порталом «А теперь внимание!» таролог Наталья Кувыкина сообщила, когда и при каком условии Милохин может вернуться в Россию.

По словам эксперта, подобная возможность у молодого человека появится уже в этом году, но ему необходимо прийти «в гармонию с собой и мнением общества». Также юноше нужно «войти в установленные законодательные рамки».

Наталья уверена, что оказать содействие в возвращении могут «родные и продюсеры». Только вот о прежних заработках Дани в РФ говорить не приходится.

«Высока вероятность судебных разбирательств по первой карте, работа в минус — по второй», — резюмировала таролог.

Ранее о ситуации с Милохиным резко высказался Иосиф Пригожин. Продюсер заявил: юноша разрушил свою жизнь «из-за глупости». Полное высказывание возлюбленного Валерии смотрите здесь.

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