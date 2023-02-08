«Интриги и скандалы»: Евгения Медведева высказалась о судьбе прооперированного Костомарова

Сегодня Роману Костомарову исполнилось 46 лет. Последний месяц Олимпийский чемпион отчаянно борется за свою жизнь с серьезным недугом. Вот почему 8 февраля все близкие и друзья мужчины посвятили трогательный пост имениннику. Не стала исключением и Евгения Медведева.

По словам девушки, мир фигурного катания «полон интриг и публичных скандалов». В таком информационном потоке трудно разобраться, какая новость о Костомарове считается правдой, а какая — ложью. Не скрывая эмоций, двукратная чемпионка Европы призвала всех к взаимоуважению.

Кроме того, Евгения высказалась и о судьбе Романа. Медведева вспоминает: за годы общения с Олимпийским чемпионом она ни разу не испытала дискомфорт. Фигуристка выразила надежду на то, что у нее еще будет шанс пообщаться с Костомаровым и спросить у него совет.

«Он намного старше и мудрее меня. Я не постесняюсь у него спросить совет и знаю, что он всегда откликнется. И я хочу советоваться с этим человеком еще много-много лет. Рома, с днем рождения тебя! Спасибо, что ты есть! Скоро увидимся», — высказалась спортсменка.

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