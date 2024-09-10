Евгений Плющенко запросил у президентского фонда 22 млн рублей на ледовое шоу

Фигурист Евгений Плющенко планирует поставить новое ледовое шоу. Он обратился в президентский фонд и запросил на организацию 22 миллиона рублей. Информация размещена на сайте фонда.

В заявке спортсмена указано, что шоу будет на музыку Петра Чайковского, а именно балеты «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». В постановке планируют использовать мультимедийные решения, красочные декорации и костюмы. Показы хотят проводить в 2025–2026 годах.

Название проекта – «Сказки Евгения Плющенко». Общая сумма расходов на реализацию – 148 миллионов 725 тысяч рублей. Целью создания шоу указаны «популяризация и продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей семьи через коллаборацию музыки, искусства, спорта, сказки».

Напомним, что летом Плющенко получил от фонда 32,25 миллиона рублей на шоу «Щелкунчик».

Ранее академия Евгения Плющенко выиграла в суде у матери 12-летней фигуристки, перешедшей к другому тренеру. Семья должна выплатить почти два миллиона рублей

Также недавно Евгений Плющенко назвал сумму максимального гонорара за шоу.