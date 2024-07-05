«Был одним из самых дорогих спортсменов»: Плющенко назвал сумму максимального гонорара за шоу

Фигурист Евгений Плющенко рассказал, сколько получал на пике карьеры. Он признался, что ему платили по $150 тысяч за одно шоу. А это более 13 миллионов рублей. Об этом спортсмен рассказал РИА Новости.

По словам Евгения, в молодости его гонорары были огромные, за счет чего он был одним из самых высокооплачиваемых фигуристов страны. Но, чтобы добиться таких заработков, ему пришлось много трудиться и подниматься с самых низов.

«Начинал кататься за гонорар в $1 тыс. и дошел до $150 тыс. Я был одним из самых дорогих спортсменов. Считаю, что имел на это право», - поделился Плющенко.

Отметим, что Евгений после завершения спортивной карьеры начал организовывать ледовые шоу вместе со своей женой Яной Рудковской. В постановках участвует и их сын Александр, который пошел по стопам знаменитого отца.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, за какой гонорар готов соревноваться с Алексеем Ягудиным.