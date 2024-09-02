Академия Плющенко через суд взыскала с 12-летней фигуристки 1,8 млн рублей. Об этом сообщает РБК.

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск академии фигурного катания Евгения Плющенко к родителям 12-летней спортсменки Арины Парсеговой о взыскании 1,8 млн рублей. Сторона ответчика заявила, что они будут обжаловать это решение.

Напомним, фигуристка Арина Парсегова досрочно ушла из академии Плющенко в мае 2023 года. Она перешла в команду тренера Этери Тутберидзе. По словам Яны Рудковской, родители девочки должны возместить стоимость обучения за 9,5 месяцев из-за того, что они забрали дочь до окончания договора.

При этом Рудковская подчеркивала, что обучение для девочки в академии было бесплатным благодаря спонсорам, которые платили за нее. В ответ на досудебную претензию со стороны школы, мать фигуристки заявляла, что потеряла последний источник доходов, поэтому возместить неустойку в размере 1,8 млн рублей она не может.

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