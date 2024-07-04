Евгений Плющенко раскрыл сумму, за которую он готов соревноваться с Ягудиным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал сумму, за которую он готов устроить соревнования с Алексеем Ягудиным. Об этом пишет РИА Новости.

По словам фигуриста, он может выйти на соревнования против Ягудина за 10 млн рублей.

«Цена назначена, и она не меняется. Найдутся желающие заплатить — обязательно увидите меня на льду. Мне интересно снова посоревноваться, и не только с Ягудиным», — рассказал спорстмен.

Напомним, Евгений Плющенко завершил спортивную карьеру 31 марта 2017 года. Спортсмен признан двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Он является рекордсменом по количеству наград среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания. Также Плющенко десять раз становился чемпионом России.

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