Блогер Настя Ивлеева заявила, что бизнесмен Павел Дуров следит за ее соцсетью
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Настя Ивлеева заявила, что бизнесмен Павел Дуров следит за ее соцсетью. Блогер показала скриншот, подтверждающий слова, в Telegram-канале.
После скандала с «голой» вечеринкой Ивлеева почти не ведет соцсети. Блогер лишь изредка выходит на связь, делясь фотографиями из поездок по России. Несмотря на это, ее публикации до сих пор собирают тысячи просмотров. Более того, за жизнью Насти следит сам Павел Дуров, бизнесмен, миллионер и основатель популярной соцсети.
«Ну хоть кто-то в телеге мои сторисы смотрит», — написала Ивлеева.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что пользуется телефоном за 16 тысяч. Подробности читайте в этой новости.
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