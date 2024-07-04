Экс-директор Софии Ротару раскрыл гонорар певицы за один концерт в СССР

Бывший директор Софии Ротару рассказал, что в СССР певица зарабатывала 25 рублей за концерт. Сергей Лавров поделился воспоминаниями о работе артистки. Об этом сообщает PROZVEZD.

По словам мужчины, исполнительница была законопослушным человеком и с заработанных денег всегда платила налоги.

«В России она работала в моей компании: числилась вокалисткой. Я лично ей делал разрешение на работу. То есть она была официально трудоустроена и работала в России на законных основаниях. У нее был оклад плюс она получала премии», – поделился мужчина.

Экс-директор звезды отметил, что трудоустроена была не только София, но ее сестра Аурика. Он вспомнил о работе исполнительницы хита «Хуторянка» в филармонии.

«Во времена СССР она работала в филармонии, где получала фиксированную ставку за концерты. Неважно, на стадионе она пела или в небольшом концертном зале. Получала свои 25 рублей, несмотря на баснословные доходы с концертов», – пояснил Лавров.

Также мужчина рассказал о вилле Софии Ротару в Крыму. По его признанию, певица много трудилась и заработанные деньги вкладывала в свое детище. Правда, это не приносило ей доходов, хватало только на закрытие счетов. Оказалось, что бизнесмены игнорировали отель знаменитости. Ранее мы писали, почему это происходило.